Азербайджан розкритикував ЄС і Францію через позицію щодо Карабаху

Представництво президента Азербайджану Ільхама Алієва в повідомленні про його розмову з головою Європейської ради Шарлем Мішелем розкритикувало ЄС і зокрема Францію через їхні заяви та дії в контексті конфлікту в Нагірному Карабаху.

Про це повідомляє "Європейська правда", цитуючи опубліковане в суботу ввечері повідомлення офісу азербайджанського президента.

Під час розмови з Мішелем Алієв сказав, що "згадування Азербайджану в чотиристоронній заяві без участі Азербайджану в Гранаді не було правильним підходом".

"Глава держави (Азербайджану. – Ред.) підкреслив, що надання Францією зброї Вірменії є підходом, який не служить миру, а спрямований на розпалювання нового конфлікту, і якщо в регіоні виникне новий конфлікт, Франція буде нести відповідальність за його спричинення", – зазначається в повідомленні.

Також Алієв розкритикував "антиазербайджанську заяву, ухвалену Європейським парламентом на основі ксенофобського і шовіністичного підходу", назвавши "неприйнятними" висловлені в ній думки.

У вересні Азербайджан відновив контроль над сепаратистським регіоном Нагірного Карабаху під час 24-годинної військової операції, яка спровокувала втечу більшості зі 120 тисяч етнічних вірмен цієї території до Вірменії.

Президент Франції Емманюель Макрон засудив Азербайджан за його військові дії в Нагірному Карабаху, але заявив, що зараз не час запроваджувати санкції проти Баку.

"ЄвроПравда" детально розповідала про останні події у регіоні у статті "Третя карабаська".

Про ширший контекст конфлікту читайте у статті 2020 року Карабах, не схожий на Донбас: 8 відповідей на запитання про нову війну на Кавказі.