Президент Азербайджану несподівано приїхав до Грузії

Азербайджанський президент Ільхам Алієв у неділю прибув із неоголошеним візитом до Грузії, його мета не розкривається.

Про це повідомили в офісі Алієва, пише "Європейська правда".

Стверджується, що президент Азербайджану прибув на запрошення прем’єр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі.

Президентський літак сів в аеропорту Шота Руставелі у Тбілісі, азербайджанську делегацію зустрічав віце-прем’єр і міністр економіки Грузії Леван Давіташвілі "та інші посадовці".

Фото: Офіс президента Азербайджану

В уряді Грузії кажуть, що в межах візиту Алієва заплановані переговори віч-на-віч із Гарібашвілі, після чого сторони зроблять заяву для ЗМІ.

Грузинські медіа обговорюють, чи зустрінеться президент Азербайджану із Саломе Зурабішвілі з огляду на те, що грузинська президентка потрапила в опалу партії влади "Грузинська мрія".

Візит Алієва відбувається після того, як він проігнорував зустріч із прем'єром Вірменії Ніколом Пашиняном в іспанській Гранаді.

Неофіційно повідомляли, що нібито причиною відмови Алієва стало небажання західних партнерів долучити Анкару до переговорного формату, а також реакція Франції на операцію Азербайджану у Нагірному Карабаху.