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Президентка Словаччини ще раз пояснила позицію щодо військової допомоги Україні

Неділя, 8 жовтня 2023, 17:38

Словацька президентка Зузана Чапутова знову прокоментувала ситуацію з несхваленням нового пакета військової допомоги Україні, яку вона вирішила не схвалювати через результати парламентських виборів.

Про це вона сказала в інтерв’ю телеканалу TV Markiza в неділю, повідомляє "Європейська правда".

За словами Чапутової, президент Словаччини "не має права ухвалювати рішення про військову допомогу", що є прерогативою уряду.

Водночас виконувач обов’язків прем’єр-міністра Людовіт Одор проконсультувався з президенткою стосовно своєї позиції про те, що надання військової допомоги його уряд більше не вирішуватиме, й Чапутова, за її словами, погодилась із такою аргументацією.

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Крім того, стверджує вона, ще одним чинником став вміст пакета військової допомоги.

"Йшлося не лише про боєприпаси… Якби там були лише боєприпаси, то це було б цілковито інше питання, зовсім інша тема дискусій", – стверджує словацька президентка, не уточнивши, що саме планувалось передати Україні.

Чапутова наголосила, що її позиція не означає незгоди з наданням військової допомоги Києву, нагадавши про попередні свої заяви.

У середу стало відомо, що президентка Словаччини виступила проти надання нового пакета військової допомоги Україні у зв’язку з результатом парламентських виборів, де перемогла антиукраїнська партія Smer-SD експрем’єра Роберта Фіцо.

Пізніше її офіс пояснив "ЄвроПравді": Чапутова вважає, що схвалення військової допомоги нинішнім урядом, що йде у відставку, створить ризикований прецедент для зміни влади після будь-яких майбутніх виборів.

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