Прем’єр Чехії не схвалив рішення Словаччини "притримати" військову допомогу Україні

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала відреагував на рішення президентки Словаччини Зузани Чапутової, яка виступила проти надання Україні нового пакету військової допомоги через результати виборів та зміну уряду.

Про це Фіала сказав у четвер в Гранаді, повідомило чеське видання Novinky, пише "Європейська правда".

"Зі зрозумілих причин мені важко коментувати рішення іншої країни, але, сподіваюся, не буде грубістю, якщо я скажу, що не вважаю кроки Словаччини вдалими", – заявив Фіала.

"Україна потребує нашої допомоги, і потребує швидко, тому що вона бореться не лише за свою незалежність, а й за мир у Європі. Тому ми повинні використати всі можливості, щоб допомогти Україні", – наголосив чеський прем'єр-міністр.

Раніше у президентки Словаччини пояснили слова її речника про те, що вона не підтримала передачу нового пакету військової допомоги Україні через зміну уряду, який потенційно матиме діаметрально протилежний курс, ніж чинний кабінет.

На думку президентки Чапутової, схвалення пакета військової допомоги нинішнім урядом, що йде у відставку, створить ризикований прецедент для зміни влади після будь-яких майбутніх виборів.

У четвер Чапутова виступила із ще одним роз’ясненням, зазначивши, що Братислава має продовжити військову допомогу Україні попри зміну уряду.

Нагадаємо, Роберт Фіцо та очолювана ним політсила отримали найбільше голосів на дострокових парламентських виборах у Словаччині та зараз працюють над формуванням нового уряду країни.

Фіцо раніше декларував наміри припинити військову та політичну підтримку України.