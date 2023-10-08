Президент Словакии еще раз объяснила позицию по военной помощи Украине

Словацкий президент Зузана Чапутова снова прокомментировала ситуацию с неодобрением нового пакета военной помощи Украине, которую она решила не одобрять из-за результатов парламентских выборов.

Об этом она сказала в интервью телеканалу TV Markiza в воскресенье, сообщает "Европейская правда".

По словам Чапутовой, президент Словакии "не имеет права принимать решение о военной помощи", что является прерогативой правительства.

В то же время исполняющий обязанности премьер-министра Людовит Одор проконсультировался с президентом относительно своей позиции о том, что предоставление военной помощи его правительство больше не будет решать, и Чапутова, по ее словам, согласилась с такой аргументацией.

Кроме того, утверждает она, еще одним фактором стало содержание пакета военной помощи.

"Речь шла не только о боеприпасах... Если бы там были только боеприпасы, то это был бы совершенно другой вопрос, совсем другая тема дискуссий", – утверждает словацкий президент, не уточнив, что именно планировалось передать Украине.

Чапутова подчеркнула, что ее позиция не означает несогласия с предоставлением военной помощи Киеву, напомнив о предыдущих своих заявлениях.

В среду стало известно, что президент Словакии выступила против предоставления нового пакета военной помощи Украине в связи с результатом парламентских выборов, где победила антиукраинская партия Smer-SD экс-премьера Роберта Фицо.

Позже ее офис объяснил "ЕвроПравде": Чапутова считает, что одобрение военной помощи нынешним уходящим в отставку правительством создаст рискованный прецедент для смены власти после любых будущих выборов.

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