Президентка Словаччини закликала уряд продовжити військову допомогу Україні

Президентка Словаччини Зузана Чапутова заявила, що Братислава має продовжити військову допомогу Україні попри зміну уряду, який потенційно матиме діаметрально протилежний курс, ніж чинний кабінет.

Як пише "Європейська правда", про це вона сказала у Twitter (X).

Глава держави висловила переконання, що будь-який уряд країни повинен розуміти, що допомога Києву так само стосується безпеки України, як і безпеки Словаччини.

"Словацька військова допомога Україні має продовжуватися. Я поважаю результати парламентських виборів і негативну позицію партії, що (як переможець виборів) веде коаліційні переговори", – наголосила Чапутова.

Раніше у президентки Словаччини пояснили слова її речника про те, що вона не підтримала передачу нового пакету військової допомоги Україні через зміну уряду, який потенційно матиме діаметрально протилежний курс, ніж чинний кабінет.

На думку президентки Чапутової, схвалення пакета військової допомоги нинішнім урядом, що йде у відставку, створить ризикований прецедент для зміни влади після будь-яких майбутніх виборів, підкреслила її речниця.

Нагадаємо, Роберт Фіцо та очолювана ним політсила отримали найбільше голосів на дострокових парламентських виборах у Словаччині. У понеділок Фіцо отримав два тижні на формування уряду.

Фіцо раніше декларував наміри припинити військову та політичну підтримку України.

Читайте про те, чи дійсно результати виборів у Словаччині стали катастрофою, у статті: Словаччина за крок до проросійського розвороту: чи зупинять появу "нового Орбана" у ЄС.