Грузія повернула двох громадян, викрадених російськими військовими біля окупованих територій

Грузія звільнила двох своїх громадян, яких російські військові викрали біля лінії розмежування з окупованим Цхінвальським регіоном (Південною Осетією).

Як повідомляє "Грузія Онлайн", пише "Європейська правда", про це повідомила Служба держбезпеки Грузії.

В СДБ повідомили, що громадян Грузії Тамаза Пхітідзе та Зураба Петріашвілі викрали російські військові біля села Ахалубані Горійського муніципалітету.

Відомство зазначає, що одразу після звістки про інцидент активували "усі можливі механізми".

"Інформацію донесли до співголів Женевських міжнародних дискусій та міжнародних партнерів. Місія спостерігачів ЄС брала безпосередню участь у процесі", – розповіли в СДБ.

Викрадені громадяни вже звільнені та перебувають на території, що контролюється офіційним Тбілісі.

Зазначимо, подібні випадки викрадення у районах вздовж лінії розмежування з окупованими територіями є непоодинокими.

Також РФ здійснює уздовж лінії розмежування так звану "бордеризацію" – демаркацію межі з окупованим Цхінвальським регіоном, при цьому заходячи за межу реальної лінії розмежування і відхоплюючи додаткові шматки з території, контрольованої офіційним Тбілісі.

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