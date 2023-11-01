Військові РФ вдруге за тиждень затримали громадянина Грузії біля окупованих територій

Грузія вдруге за тиждень повідомила про випадок викрадення свого громадянина російськими військовими на межі з окупованими територіями Цхінвальського регіону (Південної Осетії).

Як повідомляє "Эхо Кавказа", пише "Європейська правда", про це заявили у Службі держбезпеки Грузії.

Представник СДБ Іраклій Антадзе повідомив, що новий випадок стався 31 жовтня на околицях села Тахтісдзірі, що біля лінії розмежування.

"На сьогодні незаконно ув’язнені семеро наших громадян. Вчора близько 22:00 відбулося ще одне незаконне затримання біля осетинського села Гвіргвіна, що межує з грузинським селом Тахтісдзірі", – розповів він.

Про попередній такий випадок повідомили у вівторок, чоловіка затримали біля села Сінагурі.

Звільнення затриманих грузин буде головною темою чергового засідання у селі Ергнеті в рамках Механізму із запобігання інцидентів та реагування на них, що проходить 1 листопада.

Грузинська сторона планує висловлювати протест проти "бордеризації" та вимагати звільнення своїх громадян, викрадених російськими військовими поруч з межею з окупованими територіями.

Раніше СДБ Грузії повідомила про звільнення чоловіка, якого затримали біля окупованих територій у червні 2023 року.

Випадки викрадення грузинських громадян у районах вздовж лінії розмежування з окупованими територіями є непоодинокими.

Також РФ здійснює уздовж лінії розмежування так звану "бордеризацію" – демаркацію межі з окупованим Цхінвальським регіоном, при цьому заходячи за межу реальної лінії розмежування і відхоплюючи додаткові шматки з території, контрольованої офіційним Тбілісі.

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