Грузія повернула додому громадянина, викраденого військовими РФ біля окупованих територій

Грузія заявила про звільнення свого громадянина, якого російські військові незаконно затримали поблизу лінії розмежування з окупованими територіями.

Про це повідомляє "Ехо Кавказу", пише "Європейська правда".

Служба держбезпеки Грузії повідомила, що грузинський громадянин Іване Ілурідзе вже перебуває на контрольованій Тбілісі території.

Фото СДБ Грузії

Ілурідзе росіські військові затримали у червні 2023 року поруч із селом Ахмаджи Ахалгорського району.

"Відповідальність за усі деструктивні дії в окупованих регіонах Грузії та уздовж лінії окупації покладається на окупуючу силу. Центральна влада разом з міжнародними партнерами продовжує активно працювати над поверненням усіх громадян Грузії, яких незаконно утримують на окупованих територіях", – додали у повідомленні СДБ.

У серпні Грузія повідомляла про звільнення двох своїх громадян, яких російські військові викрали біля лінії розмежування з окупованим Цхінвальським регіоном (Південною Осетією).

Випадки викрадення грузинських громадян у районах вздовж лінії розмежування з окупованими територіями є непоодинокими.

Також РФ здійснює уздовж лінії розмежування так звану "бордеризацію" – демаркацію межі з окупованим Цхінвальським регіоном, при цьому заходячи за межу реальної лінії розмежування і відхоплюючи додаткові шматки з території, контрольованої офіційним Тбілісі.

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