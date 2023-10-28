Грузія повернула додому громадянина, викраденого військовими РФ біля окупованих територій
Грузія заявила про звільнення свого громадянина, якого російські військові незаконно затримали поблизу лінії розмежування з окупованими територіями.
Про це повідомляє "Ехо Кавказу", пише "Європейська правда".
Служба держбезпеки Грузії повідомила, що грузинський громадянин Іване Ілурідзе вже перебуває на контрольованій Тбілісі території.
Ілурідзе росіські військові затримали у червні 2023 року поруч із селом Ахмаджи Ахалгорського району.
"Відповідальність за усі деструктивні дії в окупованих регіонах Грузії та уздовж лінії окупації покладається на окупуючу силу. Центральна влада разом з міжнародними партнерами продовжує активно працювати над поверненням усіх громадян Грузії, яких незаконно утримують на окупованих територіях", – додали у повідомленні СДБ.
У серпні Грузія повідомляла про звільнення двох своїх громадян, яких російські військові викрали біля лінії розмежування з окупованим Цхінвальським регіоном (Південною Осетією).
Випадки викрадення грузинських громадян у районах вздовж лінії розмежування з окупованими територіями є непоодинокими.
Також РФ здійснює уздовж лінії розмежування так звану "бордеризацію" – демаркацію межі з окупованим Цхінвальським регіоном, при цьому заходячи за межу реальної лінії розмежування і відхоплюючи додаткові шматки з території, контрольованої офіційним Тбілісі.
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