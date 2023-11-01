В Грузии упростили процедуру получения гражданства

Парламент Грузии в третьем чтении единогласно принял поправку к закону "О гражданстве Грузии" для упрощения процедуры получения гражданства.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает портал "Грузия Online".

Как заявили в министерстве юстиции страны, закон призван способствовать сохранению и развитию тесных связей с родиной соотечественников, проживающих за рубежом.

Изменения в закон, в частности, предусматривают, что перед подачей заявления о предоставлении гражданства в агентство развития государственных услуг лицо, желающее получить гражданство, должно сдать экзамен.

При этом агентство больше не будет начинать формальные процедуры по предоставлению гражданства для экономии времени и ресурсов в случае неудовлетворительного результата. Неуспех на экзамене позволяет пересдать его без ограничений.

Срок возобновления процедуры предоставления гражданства будет сокращен с одного года до шести месяцев в случае принятия окончательного отрицательного решения по заявлению о приобретении гражданства.

Грузия также выполнила обязательства, взятые на себя перед Верховным комиссаром ООН по делам беженцев, сократив с 10 до пяти лет срок проживания в стране, установленный для получения гражданства лицами без гражданства.

Ранее сообщалось, что Грузия второй раз за неделю сообщила о случае похищения своего гражданина российскими военными на границе с оккупированными территориями Цхинвальского региона (Южной Осетии).

Ранее СГБ Грузии сообщила об освобождении мужчины, задержанного возле оккупированных территорий в июне 2023 года.

Случаи похищения грузинских граждан в районах вдоль линии разграничения с оккупированными территориями неединичны.

Также РФ осуществляет вдоль линии разграничения так называемую "бордеризацию" – демаркацию границы с оккупированным Цхинвальским регионом, при этом заходя за границу реальной линии разграничения и отхватывая дополнительные куски от территории, контролируемой официальным Тбилиси.