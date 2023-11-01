Министр обороны Германии: Мы должны быть готовыми вести оборонительную войну

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил о важности укрепления армии страны для способности отразить потенциальную агрессию.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По его словам, Германия должна подготовиться к потенциальному военному нападению. Он отметил, что необходимость сделать это касается не только краткосрочной перспективы.

"В таком случае мы должны быть готовы вести оборонительную войну. Независимо от того, какие партии будут у власти с 2025 года, они не смогут отказаться от этой ответственности", – отметил Писториус.

Министр заявил, что когда специальный фонд Бундесвера, который составляет 100 миллиардов евро, будет исчерпан, необходимо постоянно отслеживать соблюдение расходов в 2% от ВВП на оборону.

Ранее Писториус призвал к новому менталитету в обществе перед лицом кризисов, подобных кризису на Ближнем Востоке – по его мнению, существует опасность войны в Европе.

Напомним, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что учитывая очевидную радость президента РФ Владимира Путина в связи с событиями на Ближнем Востоке, ЕС еще внимательнее отслеживает ситуацию в Украине.

Министр обороны Германии Борис Писториус в середине октября дал понять, что нынешняя эскалация на Ближнем Востоке не приведет к ограничению немецкой поддержки Украины.