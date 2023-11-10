Прем’єра Британії підштовхують до звільнення глави МВС через її ставлення до пропалестинських акцій

На прем’єр-міністра Британії Ріші Сунака зростає тиск щодо відставки глави МВС після її суперечливої статті, де вона розкритикувала дії поліції щодо пропалестинських акцій.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Міністерка внутрішніх справ Суелла Браверман неодноразово привертала увагу суперечливими заявами.

Останнім з таких епізодів стала її колонка, опублікована перед запланованою на суботу пропалестинською ходою: Браверман звинуватила поліцію в тому, що та діє більш поблажливо щодо пропалестинських демонстрантів і прихильників руху Black Lives Matter, ніж до правих протестувальників або футбольних хуліганів.

Перед тим вона критикувала пропалестинські демонстрації, називаючи їх "ходою ненависті".

На Даунінг-Стріт почали розслідувати також, чому колонка вийшла у The Times в такій редакції, як опублікована, без змін, які вимагав внести офіс прем’єра.

Речниця Ріші Сунака відмовилася коментувати, чи прем’єр вже допускає звільнення Браверман.

Внутрішні урядові правила передбачають, що міністри мають узгоджувати з Даунінг-стріт усі важливі ініціативи, промови та пресрелізи. У випадку з міністеркою ця процедура виявилась порушеною і вона після того не вибачилась.

Деякі однопартійці-консерватори закликають до її звільнення або дистанціюються від її коментарів.

Для Сунака звільнення Браверман може створити додаткові виклики, оскільки у разі відставки вона може стати його конкуренткою і критикинею.