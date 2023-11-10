Премьера Британии подталкивают к увольнению главы МВД из-за ее отношения к пропалестинским акциям

На премьер-министра Великобритании Риши Сунака растет давление в плане отставки главы МВД после ее противоречивой статьи, где она раскритиковала действия полиции в отношении пропалестинских акций.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Министр внутренних дел Суэлла Браверман неоднократно привлекала внимание противоречивыми заявлениями.

Последним из таких эпизодов стала ее колонка, опубликованная перед запланированным на субботу пропалестинским шествием: Браверман обвинила полицию в том, что та действует более снисходительно по отношению к пропалестинским демонстрантам и сторонникам движения Black Lives Matter, чем к правым протестующим или футбольным хулиганам.

Перед тем она критиковала пропалестинские демонстрации, называя их "шествием ненависти".

На Даунинг-стрит начали расследовать также, почему колонка вышла в The Times в такой редакции, как опубликована, без изменений, которые требовал внести офис премьера.

Пресс-секретарь Риши Сунака отказалась комментировать, допускает ли премьер уже увольнение Браверман.

Внутренние правительственные правила предусматривают, что министры должны согласовывать с Даунинг-Стрит все важные инициативы, речи и пресс-релизы. В случае с министром эта процедура оказалась нарушенной и она после этого не извинилась.

Некоторые однопартийцы-консерваторы призывают к ее увольнению или дистанцируются от ее комментариев.

Для Сунака увольнение Браверман может создать дополнительные вызовы, поскольку в случае отставки она может стать его конкурентом и критиком.