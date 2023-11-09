Глава МВС Британії звинуватила поліцію Лондона в симпатії до пропалестинських мітингарів

Міністерка внутрішніх справ Британії Суелла Браверман звинуватила поліцію Лондона в тому, що вона більш поблажливо ставиться до пропалестинських демонстрантів, ніж до інших груп, поглиблюючи політичну ворожнечу, спричинену війною між Ізраїлем і ХАМАС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

У вкрай незвичній атаці на поліцію міністерка внутрішніх справ Суелла Браверман заявила, що лондонська столична поліція ігнорує порушення закону "пропалестинськими натовпами". Вона назвала демонстрації, які закликають до припинення вогню в Газі, "маршами ненависті".

Пропалестинські протести проходять у Лондоні та інших британських містах кожні вихідні, відколи більше місяця тому почалася війна. Уряд розкритикував організаторів за те, що вони запланували марш на суботу, у день річниці закінчення Першої світової війни, коли багато британців роблять паузу, щоб пом'янути жертв війни.

Прем'єр-міністр Ріші Сунак розкритикував заплановані протести у дні пам'яті як "провокаційні і зневажливі". Але після виклику начальника поліції Марка Роулі на переговори в середу Сунак заявив, що уряд підтримує право на мирний протест". "І випробуванням цієї свободи є те, чи зможе наша відданість їй пережити дискомфорт і розчарування тих, хто прагне нею скористатися, навіть якщо ми з ними не згодні", – сказав він.

Здавалося, що на цьому суперечка закінчилася, але Браверман різко загострила її статтею в четверговому випуску лондонської газети Times. Вона звинуватила поліцію в тому, що та діє більш поблажливо щодо пропалестинських демонстрантів і прихильників руху Black Lives Matter, ніж до правих протестувальників або футбольних хуліганів.

Браверман сказала, що "існує думка, що старші офіцери поліції грають у фаворитів, коли справа доходить до протестувальників", і назвала демонстрації із закликами до припинення вогню в Газі "утвердженням першості певними групами", зокрема ісламськими екстремістами.

"Терористів звеличують, Ізраїль демонізують як нацистів, а євреям погрожують подальшими масовими вбивствами", – сказала вона.

Поліція повідомляє, що з 7 жовтня по всьому Лондону відбулося майже 200 арештів, пов'язаних з конфліктом, в тому числі 98 за підозрою в антисемітських злочинах і 21 за передбачувані антимусульманські злочини.

Протести можуть бути заборонені в Британії лише у випадку, якщо існує ризик серйозних заворушень. Поліція заявила, що цей поріг не був досягнутий, хоча вона стурбована тим, що можуть з'явитися "групи, що мають намір розпалити безлад", в тому числі ультраправі активісти.

Прессекретарка опозиційної Лейбористської партії Іветт Купер заявила, що Браверман "навмисно підриває повагу до поліції" і "прагне створити розкол".

"Вона навмисно розпалює напруженість у суспільстві найнебезпечнішим з можливих способів", – заявила Купер у Палаті громад.

Браверман є суперечливою фігурою, яка стала фаворитом популістського авторитарного крила партії, виступаючи за дедалі жорсткіші обмеження міграції та війну проти захисту прав людини, ліберальних соціальних цінностей.

Критики кажуть, що Браверман намагається позиціонувати себе для боротьби за лідерство в партії, яка може відбутися, якщо консерватори втратять владу на виборах, які очікуються наступного року. Опитування громадської думки протягом декількох місяців показують, що партія відстає від лейбористів на 15-20 пунктів.

Раніше стало відомо, що уряд Великої Британії підготував законодавчі зміни, які пропонують охопити визначенням екстремізму всіх, хто "підриває" інститути країни та її цінності.

Інформація про плани британського уряду розширити визначення екстремізму з’явилась на тлі низки пропалестинських демонстрацій у Лондоні.