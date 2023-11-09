Прем’єр Британії не погоджував резонансну статтю глави МВС щодо пропалестинських протестів

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак не погоджував статтю міністерки внутрішніх справ Суелли Браверман, в якій вона критикує поліцію за поблажливість до пропалестинських активістів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на речника британського прем’єра, інформує "Європейська правда".

За словами речника, стаття не була узгоджена з офісом Сунака.

На питання, чи довіряє прем’єр Браверман, речник відповів ствердно.

"Ми вивчаємо деталі того, що сталося в цьому конкретному випадку", – сказав речник.

Представник Сунака підкреслив, що існує встановлений порядок взаємодії міністрів зі ЗМІ, зокрема, члени уряду можуть публікуватися у виданнях, якщо стаття не суперечить їхньому обов'язку колективної відповідальності за політику уряду.

У кодексі поведінки також зазначено, що великі інтерв'ю та виступи у ЗМІ мають бути узгоджені з офісом Сунака.

Він додав, що Сунак вірить у те, що поліція працюватиме на демонстраціях без упереджень.

Нагадаємо, у випуску газети Times Браверман звинуватила поліцію в тому, що та діє більш поблажливо щодо пропалестинських демонстрантів і прихильників руху Black Lives Matter, ніж до правих протестувальників або футбольних хуліганів.

Перед цим стало відомо, що уряд Великої Британії підготував законодавчі зміни, які пропонують охопити визначенням екстремізму всіх, хто "підриває" інститути країни та її цінності.