Макрон: Танення льодовиків є безпрецедентним викликом для людства
Президент Франції Емманюель Макрон вважає танення льодовиків безпрецедентним викликом для людства та закликає держави світу працювати разом над скороченням викидів, що викликають нагрівання планети.
Про це Макрон заявив у п’ятницю на Паризькому форумі миру, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.
Макрон закликав до об’єднаних зусиль із захисту довкілля та співпраці в наукових дослідженнях крижаних екосистем Землі.
Такі об’єднані зусилля, сказав Макрон, вкрай необхідні, навіть попри те, що війна в Україні та війна Ізраїлю і ХАМАС забирають значну частину міжнародної уваги та перешкоджають глобальній єдності та співпраці.
За словами Макрона, світ є свідком "розпаду кріосфери під впливом зміни клімату". "Найбільш безпосередній і видимий ефект — це танення льодовикових шапок ... це безпрецедентний виклик для людства", – сказав Макрон.
Танення льодовикових поверхонь у всьому світі впливає на біорізноманіття, підвищення рівня моря, а також сприяє дефіциту питної води, міграції, більшому викиду вуглекислого газу та ризику нової пандемії.
"Усі ці загрози реальні", – сказав Макрон і закликав до термінової співпраці.
"Конфлікти знову на порядку денному, на Близькому Сході та в інших місцях, і це робить наші відносини крихкими, але ми повинні зробити все можливе, щоб тісно співпрацювати мирним шляхом", – додав він.
У саміті в Парижі взяли участь глави держав, урядів і дипломати з близько 40 держав, у тому числі з Китаю. Росію не запросили, хоча її територія включає частину Арктики.
Як стало відомо, глобальне потепління збільшило швидкість танення льодовиків у Гренландії в п’ять разів за останні 20 років.
Танення льодового покриву Гренландії спричинило 17,3% спостережуваного підвищення рівня моря між 2006 і 2018 роками.