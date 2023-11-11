Гренландські льодовики тануть у п'ять разів швидше, ніж 20 років тому

Глобальне потепління збільшило швидкість танення льодовиків у Гренландії в п’ять разів за останні 20 років.

Про це заявили в п’ятницю вчені з Копенгагенського університету, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Танення льоду в Гренландії викликає особливе занепокоєння, оскільки давній льодовий покрив містить достатньо води, щоб підняти рівень моря принаймні на 6 метрів, якщо він повністю розтане.

Дослідження тисячі льодовиків у цьому районі показало, що швидкість танення увійшла в нову фазу за останні два десятиліття, сказав агентству Андерс Анкер Бьорк, доцент кафедри наук про Землю та управління природними ресурсами Копенгагенського університету.

"Існує дуже чітка кореляція між температурою, яку ми відчуваємо на планеті, і змінами, які ми спостерігаємо в тому, як швидко тануть льодовики", – сказав Бьорк.

Льодовики зменшуються в середньому на 25 метрів на рік, у порівнянні з 5-6 метрами близько двох десятиліть тому. Такого висновку вчені дійшли після вивчення розвитку льодовиків протягом 130 років за допомогою супутникових зображень і 200 тисяч старих фотографій.

Світ уже потеплішав майже на 1,2°C вище за доіндустріальну температуру, і 2023 рік практично напевне буде найтеплішим за 125 тисяч років, заявили вчені з Європейського Союзу на початку цього місяця.

Танення льодового покриву Гренландії спричинило 17,3% спостережуваного підвищення рівня моря між 2006 і 2018 роками, а льодовики – 21%. У Гренландії налічується близько 22 тисяч льодовиків.