Льодовики Швейцарії втратили 10% свого об’єму за два роки

Група експертів Швейцарської академії наук повідомила про різке прискорення танення льодовиків в альпійській країні, яка втратила 10% обсягу льоду всього за два роки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

У Швейцарії, де розташовано найбільше льодовиків серед усіх країн Європи, у 2023 році зникло 4% загального обсягу льодовиків, що є другим за величиною зниженням за один рік після 6% у 2022 році. Цей рік характеризувався найбільшим таненням з моменту початку вимірювань, повідомляє комісія Академії зі спостереження за кріосферою.

"Прискорення є драматичним: лише за два роки було втрачено стільки льоду, скільки було втрачено за період між 1960 і 1990 роками. Два екстремальні роки поспіль призвели до руйнування язиків льодовиків і зникнення багатьох менших льодовиків", – йдеться в повідомленні академії.

Маттіас Гусс, голова організації GLAMOS, яка брала участь у дослідженні, сказав, що Швейцарія вже втратила до 1 000 малих льодовиків, і що "зараз ми починаємо втрачати також більші і важливіші льодовики".

"Льодовики є послами зміни клімату. Вони дуже чітко показують, що відбувається, тому що вони дуже чутливо реагують на підвищення температури. Дослідження ще раз підкреслює, що необхідно діяти негайно, якщо ми хочемо стабілізувати клімат, і якщо ми хочемо врятувати хоча б частину льодовиків", – сказав він.

Команда дослідників зазначає, що "масова втрата льоду" сталася через зиму з дуже низькими обсягами снігу, який випадає на вершинах льодовиків і захищає їх від впливу прямих сонячних променів, а також через високі літні температури.

Постраждала вся Швейцарія, де Альпи прорізають смугу через більшу частину південної і центральної частин країни, а льодовики в південних і східних регіонах танули майже так само швидко, як і під час рекордної відлиги 2022 року.

Середня втрата товщини льоду склала до 3 метрів в таких місцях, як льодовик Гріс у Вале, льодовик Базодіно в південному кантоні (регіоні) Тічино і льодовикова система Вадрет Перс на сході Граубюендена.

Через глобальні зміни клімату і танення льодовиків останнім часом у Альпах часто знаходять альпіністів, які зникли багато років тому.

Так, наприкінці липня у швейцарських Альпах знайшли німця, який зник у 1986 році.

У 2022 році на льодовику виявили рештки літака, що розбився у горах понад пів століття тому.

В Австрії знайшли загиблого у горах в 2001 році.