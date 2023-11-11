Макрон: Таяние ледников является беспрецедентным вызовом для человечества

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает таяние ледников беспрецедентным вызовом для человечества и призывает государства мира работать вместе над сокращением выбросов, вызывающих нагрев планеты.

Об этом Макрон заявил в пятницу на Парижском форуме мира, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Макрон призвал к объединенным усилиям по защите окружающей среды и сотрудничеству в научных исследованиях ледяных экосистем Земли.

Такие объединенные усилия, сказал Макрон, крайне необходимы даже несмотря на то, что война в Украине и война Израиля и ХАМАС забирают значительную часть международного внимания и препятствуют глобальному единству и сотрудничеству.

По словам Макрона, мир является свидетелем "распада криосферы под влиянием изменения климата". "Самый непосредственный и видимый эффект – это таяние ледниковых шапок ... это беспрецедентный вызов для человечества", – сказал Макрон.

Таяние ледниковых поверхностей во всем мире влияет на биоразнообразие, повышение уровня моря, а также способствует дефициту питьевой воды, миграции, большему выбросу углекислого газа и риску новой пандемии.

"Все эти угрозы реальны", – сказал Макрон и призвал к срочному сотрудничеству.

"Конфликты снова в повестке дня, на Ближнем Востоке и в других местах, и это делает наши отношения хрупкими, но мы должны сделать все возможное, чтобы тесно сотрудничать мирным путем", – добавил он.

В саммите в Париже приняли участие главы государств, правительств и дипломаты из около 40 государств, в том числе из Китая. Россию не пригласили, хотя ее территория включает часть Арктики.

Как стало известно, глобальное потепление увеличило скорость таяния ледников в Гренландии в пять раз за последние 20 лет.

Таяние ледового покрова Гренландии повлекло за собой 17,3% наблюдаемого повышения уровня моря между 2006 и 2018 годами.