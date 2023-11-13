В польских Карпатах медведь второй раз за осень напал на людей

В Польше в горном массиве Бещады (западной части Бескид) произошло уже второе за эту осень нападение медведя на туристов, один из них серьезно пострадал.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Случай произошел в районе города Затварница в лесном массиве, который продолжается также на территории Закарпатья и Львовщины.

Путешественников, встретивших медведя, было двое. Один в результате нападения серьезно пострадал. Его напарник остался невредимым и вызвал помощь. Спасатели на носилках транспортировали пострадавшего с горной тропы туда, куда за ним смог прибыть вертолет службы спасения.

В октябре в этом же районе медведь напал на местного жителя-лесника.

Спасатели в связи с инцидентами напомнили, что сейчас косолапые готовятся к зимней спячке и в этот период более раздраженные и опасные.

В то же время, медведи обычно не нападают на людей без причины и в случае правильной реакции при встрече с ними неприятностей можно избежать.

Весной 2023 года случаи нападения медведей на людей произошли также в Словении, где зверь ранил мужчину с собакой, и в Италии, где в результате нападения медведицы погиб бегун.

Значительной проблемой медведи стали в румынских Карпатах – популяция зверей стала очень большой и они в последнее время перестали избегать людей. Зимой 2021 года медведи несколько раз выходили на горнолыжные трассы.