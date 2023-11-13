Експрем’єр Британії Кемерон призначений новим главою МЗС 

Колишній британський прем'єр-міністр Девід Кемерон у понеділок був призначений новим міністром закордонних справ королівства.

Про це офіційно повідомили у британському уряді, пише "Європейська правда".

У рамках перестановок в уряді Ріші Сунака попередник Кемерона на посту глави МЗС Джеймс Клеверлі призначений міністром внутрішніх справ замість Суелли Браверман, що відзначилась останнім часом суперечливими заявами.

Девід Кемерон фото: АР

Браверман звільнили з посади міністра внутрішніх справ після її резонансної статті, у якій вона звинуватила лондонську поліцію в упередженості на користь пропалестинських протестів.

Кемерону надали шляхетний титул довічного перства, щоб він міг обійняти посаду у Кабінеті міністрів.

У Британії володарям довічного перства надається титул барона і право на місце в Палаті лордів, якщо вони мають відповідний вік та громадянство.

Офіс Сунака повідомив у понеділок, що король Чарльз III схвалив надання Кемерону місця у Палаті лордів, дозволяючи йому повернутися до уряду, незважаючи на те, що він не був обраним членом парламенту.

Кемерон був відсутній на політичній арені понад сім років після того, як у липні 2016 року після референдуму про вихід Великої Британії з ЄС залишив посаду прем’єр-міністра.

Нагадаємо, у випуску газети Times Браверман звинуватила поліцію в тому, що та діє більш поблажливо щодо пропалестинських демонстрантів і прихильників руху Black Lives Matter, ніж до правих протестувальників або футбольних хуліганів.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак не погоджував статтю міністерки.