Экс-премьер Британии Кэмерон назначен главой МИД

Бывший британский премьер-министр Дэвид Кэмерон в понедельник был назначен новым министром иностранных дел королевства.

Об этом официально сообщили в британском правительстве, пишет "Европейская правда".

В рамках перестановок в правительстве Риши Сунака предшественник Кэмерона на посту главы МИД Джеймс Клеверли назначен министром внутренних дел вместо Суэллы Браверман, отметившейся в последнее время спорными заявлениями.

Дэвид Кэмерон фото: АР

Браверман уволили с должности министра внутренних дел после ее резонансной статьи, в которой она обвинила лондонскую полицию в предвзятости в пользу пропалестинских протестов.

Кэмерону предоставили титул пожизненного пэрства, чтобы он мог занять должность в Кабинете министров.

В Британии обладателям пожизненного пэрства предоставляется титул барона и право на место в Палате лордов, если они имеют соответствующий возраст и гражданство.

Офис Сунака сообщил в понедельник, что король Чарльз III одобрил предоставление Кэмерону места в Палате лордов, позволяя ему вернуться в правительство, несмотря на то, что он не был избранным членом парламента.

Кэмерон отсутствовал на политической арене более семи лет после того, как в июле 2016 года после референдума о выходе Великобритании из ЕС покинул пост премьер-министра.

Напомним, в выпуске газеты Times Браверман обвинила полицию в том, что та действует более снисходительно в отношении пропалестинских демонстрантов и сторонников движения Black Lives Matter, чем к правым протестующим или футбольным хулиганам.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак не согласовывал статью министра.