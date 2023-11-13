США і Південна Корея оновили концепцію стримування КНДР

США і Південна Корея вперше за 10 років оновили свою спільну концепцію стримування Північної Кореї.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Міністр оборони США Ллойд Остін і його південнокорейський колега Шин Вон Сік підписали відповідний документ у понеділок у Сеулі.

За словами південнокорейського міністра, оновлення було необхідним, оскільки Північна Корея з 2013 року розвиває свій потенціал ядерної зброї.

Він зазначив, що Сеул також більше залучений до планів США щодо стримування, ніж це було раніше.

Міністри оборони також домовилися про розширення спільних військових навчань і співпраці з Японією.

Оновлена стратегія відображає основні принципи розгортання всього військового потенціалу США, а також звичайних сил Південної Кореї у разі нападу КНДР із застосуванням ядерної зброї або інших видів зброї масового знищення.

Минулого тижня держсекретар США Ентоні Блінкен висловив занепокоєння, що Росія може передати Північній Кореї ядерні та балістичні технології.

Він також обговорив із представниками влади Південної Кореї спільні побоювання щодо надання Росією КНДР військових технологій та як протидіяти цьому.