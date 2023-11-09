Блінкен: Росія може передати КНДР ядерні та балістичні технології

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що поділяє занепокоєння Південної Кореї щодо зростаючої військової співпраці між КНДР і Росією, що включає потоки озброєнь і технічну підтримку.

Про це він сказав на пресконференції у Сеулі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Держсекретар зазначив, що в обмін на військову допомогу КНДР може отримати від Росії підтримку програм балістичних ракет, ядерні та космічні технології.

"У нас є реальне занепокоєння щодо будь-якої підтримки програм балістичних ракет Північної Кореї, її ядерних технологій, її космічного потенціалу. Ми працюємо над тим, щоб... виявити, викрити і, за необхідності, протидіяти цим зусиллям", – підкреслив Блінкен.

Сполучені Штати та їхні союзники засудили поставки зброї та військової техніки з Північної Кореї до Росії для використання в Україні.

Північна Корея і Росія заперечують будь-які збройні угоди, хоча лідери країн обіцяли зміцнювати військове співробітництво.

Блінкен і міністр закордонних справ Південної Кореї Пак Чжин також обговорили так звану стратегію розширеного стримування у протидії загрозам з боку Північної Кореї.

У жовтні Білий дім заявив, що режим північнокорейського диктатора Кім Чен Ина надав 1000 контейнерів військового обладнання та боєприпасів Росії.

За оцінками військової розвідки Південної Кореї, КНДР надала Росії понад мільйон артилерійських снарядів для використання у війні проти України, а також надіслала до Росії радників щодо використання боєприпасів.

Крім того, Москва могла отримати "невстановлену кількість" балістичних ракет малої дальності, протитанкових ракет і переносних зенітних ракет, а також гвинтівок, ракетних пускових установок, мінометів і снарядів.