Блінкен обговорив із Сеулом, як не допустити надання КНДР військових технологій РФ

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Південної Кореї обговорив із Сеулом спільні побоювання щодо надання Росією КНДР військових технологій та як протидіяти цьому.

Як повідомляє Держдеп, про це він розповів у спілкуванні з пресою після зустрічей.

Блінкен зазначив, що Вашингтон і Сеул поділяють занепокоєння щодо наростаючої військової співпраці між КНДР і Російською Федерацією.

"США цінують чіткий сигнал, надісланий президентом Юном на Генасамблеї ООН щодо ризиків, які створює така співпраця. Сьогодні ми з міністром Паком Чіном обговорили подальші кроки, які можуть зробити наші країни разом з партнерами для посилення тиску на Москву щодо того, щоби не передавати КНДР військові технології, що є порушенням численних резолюцій ООН", – розповів Блінкен, зазначивши, що Рада безпеки ООН буде ключовим майданчиком для цих зусиль.

Перед цим Блінкен висловив занепокоєння, що Росія може передати Північній Кореї ядерні та балістичні технології.

У жовтні Білий дім заявив, що режим північнокорейського диктатора Кім Чен Ина надав Росії 1000 контейнерів військового обладнання та боєприпасів.

За оцінками військової розвідки Південної Кореї, КНДР надала Росії понад мільйон артилерійських снарядів для використання у війні проти України, а також надіслала до Росії радників щодо використання боєприпасів.

Крім того, Москва могла отримати "невстановлену кількість" балістичних ракет малої дальності, протитанкових ракет і переносних зенітних ракет, а також гвинтівок, ракетних пускових установок, мінометів і снарядів.