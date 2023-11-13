США и Южная Корея обновили концепцию сдерживания КНДР

США и Южная Корея впервые за 10 лет обновили свою совместную концепцию сдерживания Северной Кореи.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Министр обороны США Ллойд Остин и его южнокорейский коллега Шин Вон Сик подписали соответствующий документ в понедельник в Сеуле.

По словам южнокорейского министра, обновление было необходимым, поскольку Северная Корея с 2013 года развивает свой потенциал ядерного оружия.

Он отметил, что Сеул также больше вовлечен в планы США по сдерживанию, чем это было раньше.

Министры обороны также договорились о расширении совместных военных учений и сотрудничества с Японией.

Обновленная стратегия отражает основные принципы развертывания всего военного потенциала США, а также обычных сил Южной Кореи в случае нападения КНДР с применением ядерного оружия или других видов оружия массового уничтожения.

На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность, что Россия может передать Северной Корее ядерные и баллистические технологии.

Он также обсудил с представителями власти Южной Кореи общие опасения относительно предоставления Россией КНДР военных технологий и как противодействовать этому.