США и Южная Корея обновили концепцию сдерживания КНДР
США и Южная Корея впервые за 10 лет обновили свою совместную концепцию сдерживания Северной Кореи.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.
Министр обороны США Ллойд Остин и его южнокорейский коллега Шин Вон Сик подписали соответствующий документ в понедельник в Сеуле.
По словам южнокорейского министра, обновление было необходимым, поскольку Северная Корея с 2013 года развивает свой потенциал ядерного оружия.
Он отметил, что Сеул также больше вовлечен в планы США по сдерживанию, чем это было раньше.
Министры обороны также договорились о расширении совместных военных учений и сотрудничества с Японией.
Обновленная стратегия отражает основные принципы развертывания всего военного потенциала США, а также обычных сил Южной Кореи в случае нападения КНДР с применением ядерного оружия или других видов оружия массового уничтожения.
На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность, что Россия может передать Северной Корее ядерные и баллистические технологии.
Он также обсудил с представителями власти Южной Кореи общие опасения относительно предоставления Россией КНДР военных технологий и как противодействовать этому.