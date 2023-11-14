У Нідерландах та Бельгії проходять масштабні військові навчання

Моторизована бригада бельгійської армії проводить масштабні військові навчання на території Нідерландів та Бельгії до 24 листопада.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Nieuwsblad.

Під час навчань буде задіяно близько 700 солдатів та 150 одиниць техніки, загалом зі складу моторизованої бригади. Французька рота чисельністю близько 200 осіб також бере участь у навчаннях.

За даними RTV.be, військові відпрацьовуватимуть різні способи розгортання в провінціях Лімбург у Нідерландах та Антверпен у Бельгії, де будуть змодельовані різні інциденти.

Також під час навчань будуть задіяні безпілотники, літаки F-16 та гелікоптери.

Раніше повідомляли, що сили спеціальних операцій Литви разом з колегами з Бундесверу у понеділок, 13 листопада, провели навчання з реагування на потенційні звичайні і гібридні загрози у Вільнюсі і його околицях.

Нагадаємо, у ніч на 14 листопада бригада спеціального призначення поліції Молдови Fulger ("Блискавка") проведе навчання в деяких населених пунктах країни.

Минулого тижня в небі Естонії винищувачі військово-повітряних сил Великої Британії, Фінляндії, Швеції та Іспанії провели навчання з відбиття раптової загрози, яка вимагала оперативної взаємодії всіх наявних сил у регіоні.