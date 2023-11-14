В Нидерландах и Бельгии проходят масштабные военные учения

Моторизованная бригада бельгийской армии проводит масштабные военные учения на территории Нидерландов и Бельгии до 24 ноября.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Nieuwsblad.

Во время учений будет задействовано около 700 солдат и 150 единиц техники, в общем из состава моторизованной бригады. Французская рота численностью около 200 человек также участвует в учениях.

По данным RTV.be, военные будут отрабатывать различные способы развертывания в провинциях Лимбург в Нидерландах и Антверпен в Бельгии, где будут смоделированы различные инциденты.

Также во время учений будут задействованы беспилотники, самолеты F-16 и вертолеты.

Ранее сообщалось, что силы специальных операций Литвы вместе с коллегами из Бундесвера в понедельник, 13 ноября, провели учения по реагированию на потенциальные обычные и гибридные угрозы в Вильнюсе и его окрестностях.

Напомним, в ночь на 14 ноября бригада специального назначения полиции Молдовы Fulger ("Молния") проведет учения в некоторых населенных пунктах страны.

На прошлой неделе в небе Эстонии истребители военно-воздушных сил Великобритании, Финляндии, Швеции и Испании провели учения по отражению внезапной угрозы, которая требовала оперативного взаимодействия всех имеющихся сил в регионе.