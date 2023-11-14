Фінляндія та Естонія попросили Китай співпрацювати в розслідуванні довкола Balticconnector

Фінляндія та Естонія офіційно направили Китаю юридичну ноту щодо співпраці в рамках розслідування збитків, завданих об'єктам критичної інфраструктури в Балтійському морі, де зазнав пошкоджень газопровід Balticconnector.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна в інтерв'ю виданню Politico, пише "Європейська правда".

"Лише кілька днів тому ми разом з Фінляндією передали Китаю ноту щодо правової співпраці", – заявив дипломат.

"Ми сподіваємося, що Китай буде співпрацювати, і ми зможемо отримати можливість провести більше розслідувань", – додав він.

Влада Фінляндії та Естонії розслідують ураження газопроводу Balticconnector і телекомунікаційного кабелю, що з'єднує дві країни, які були пошкоджені приблизно 7-8 жовтня.

Телекомунікаційний кабель, що з'єднує Естонію зі Швецією, також був пошкоджений тієї ж ночі, як і один з російських телекомунікаційних кабелів у Фінській затоці.

Посадовці раніше заявляли, що вважають всі ці інциденти пов'язаними між собою.

Після попереднього розслідування влада зосередилася на китайському судні NewNew Polar Bear, яке перебувало в цьому районі під час пошкодження інфраструктурних об’єктів.

Фінська поліція вважає, що судно могло кинути якір на морське дно, розірвавши трубопровід і численні телекомунікаційні кабелі.

Фінляндія та Естонія заявили, що контактували з Китаєм щодо можливої причетності судна до інциденту.

Представник Естонії Тсахкна заявив, що тривалість розслідування буде залежати "від Китаю – наскільки Китай готовий до співпраці".