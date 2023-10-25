Глава МЗС Фінляндії: Китай готовий співпрацювати в розслідуванні пошкодження Balticconnector

Міністерка закордонних справ Еліна Валтонен заявила, що влада Китаю готова співпрацювати в розслідуванні пошкодження газогону Balticconnector в Балтійському морі.

Про це фінська міністерка сказала в інтерв’ю виданню Helsingin Sanomat, повідомляє "Європейська правда".

"Ми контактували з китайською стороною, і вони запевнили нас у своєму бажанні співпрацювати", – сказала Валтонен.

За її словами, наразі не зрозуміло, якою може бути ця співпраця.

"Ми перебували в контакті впродовж усього цього часу. Вони висловили думку, що хочуть співпрацювати у розслідуванні", – додала глава МЗС Фінляндії.

Валтонен уточнила, що зустрічалася з послом Китаю у Фінляндії, а також застосувала інші дипломатичні канали.

Напередодні Фінське Національне бюро розслідувань заявило, що пошкодження газогону Balticconnector, який сполучає Фінляндію з Естонією, найімовірніше, спричинили дії судна Newnew Polar Bear під прапором Гонконгу.

Головний слідчий детектив Національного бюро розслідувань Фінляндії Рісто Лохі розповів, що на морському дні виявили слід від якоря, який веде до місця пошкодження газопроводу. Сам якір підняли вранці у вівторок.

Як відомо, в ніч на 8 жовтня за невідомих обставин виявився пошкодженим газопровід Balticconnector, що сполучає Естонію і Фінляндію, а також телекомунікаційний кабель естонського оператора.

Детально на цю тему читайте у статті: Шторм чи диверсія? Фінляндія та Естонія розслідують "вибух" газогону на дні Фінської затоки.