У РФ кажуть, що їхній кабель у Фінській затоці пошкодили на кілька годин раніше за Balticconnector

Російська держкомпанія "Ростелеком" заявила, що їхній кабель у Фінській затоці зіпсувався за кілька годин до того, як стались пошкодження на газопроводі й кабелі між Естонією та Фінляндією.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

"Ростелеком" заявив, що пошкодження їхнього оптоволоконного кабелю сталося за 28 км від пошкодженої секції газопроводу Balticconnector, що сполучає Естонію та Фінляндію.

У компанії стверджують, що проблему помітили ще попередньої доби – 7 жовтня о 23:30 за московським часом (газопровід, нагадаємо, зазнав пошкоджень між 1 і 2 годинами ночі 8 жовтня за естонським часом).

"Ростелеком" не уточнив у заяві, що, на їхню думку, стало причиною інциденту.

Ремонт кабелю, що почався 5 листопада, триватиме орієнтовно 10 днів – залежно від погодних умов.

Як відомо, в ніч на 8 жовтня за невідомих обставин виявився пошкодженим газопровід Balticconnector, що сполучає Естонію і Фінляндію, а також телекомунікаційний кабель естонського оператора.

Згодом виявили пошкодження підводного телекомунікаційного кабелю між Естонією та Швецією – ймовірно, у той самий час, як був пошкоджений газогін Balticconnector.

Фінське Національне бюро розслідувань на цьому етапі вважає, що пошкодження Balticconnector, найімовірніше, спричинили дії судна Newnew Polar Bear під прапором Гонконгу.

Детально на цю тему читайте у статті: Шторм чи диверсія? Фінляндія та Естонія розслідують "вибух" газогону на дні Фінської затоки.