Финляндия и Эстония попросили Китай сотрудничать в расследовании вокруг Balticconnector

Финляндия и Эстония официально направили Китаю юридическую ноту о сотрудничестве в рамках расследования ущерба, нанесенного объектам критической инфраструктуры в Балтийском море, где был поврежден газопровод Balticconnector.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна в интервью изданию Politico, пишет "Европейская правда".

"Всего несколько дней назад мы вместе с Финляндией передали Китаю ноту о правовом сотрудничестве", – заявил дипломат.

"Мы надеемся, что Китай будет сотрудничать, и мы сможем получить возможность провести больше расследований", – добавил он.

Власти Финляндии и Эстонии расследуют повреждение газопровода Balticconnector и телекоммуникационного кабеля, соединяющего две страны, которые были повреждены примерно 7-8 октября.

Телекоммуникационный кабель, соединяющий Эстонию со Швецией, также был поврежден той же ночью, как и один из российских телекоммуникационных кабелей в Финском заливе.

Чиновники ранее заявляли, что считают все эти инциденты связанными между собой.

После предварительного расследования власти сосредоточились на китайском судне NewNew Polar Bear, которое находилось в этом районе во время повреждения инфраструктурных объектов.

Финская полиция считает, что судно могло бросить якорь на морское дно, разорвав трубопровод и многочисленные телекоммуникационные кабели.

Финляндия и Эстония заявили, что контактировали с Китаем относительно возможной причастности судна к инциденту.

Представитель Эстонии Тсахкна заявил, что продолжительность расследования будет зависеть "от Китая – насколько Китай готов к сотрудничеству".