Поліція Фінляндії: знайдений на місці пошкодження Balticconnector якір – з китайського судна

Технічне розслідування пошкодження у жовтні газопроводу Balticconnector, що з’єднує Фінляндію та Естонію, підтвердило підозру, що знайдений неподалік від газогону якір належить китайському судну Newnew Polar Bear.

Про це повідомила поліція Фінляндії, передає "Європейська правда" з посиланням на Yle.

"На цей момент можна стверджувати, що якір, піднятий з моря 24 жовтня, за певними технічними характеристиками підходить в якості якоря для Newnew Polar Bear. Також було виявлено, що якір, про який йдеться, має той самий тип фарби, що і пошкоджена газова труба", – сказав комісар з питань злочинності Рісто Лохі .

Як відомо, в ніч на 8 жовтня за невідомих обставин виявився пошкодженим газопровід Balticconnector, що сполучає Естонію і Фінляндію, а також телекомунікаційний кабель естонського оператора.

Згодом виявили пошкодження підводного телекомунікаційного кабелю між Естонією та Швецією – ймовірно, у той самий час, як був пошкоджений газогін Balticconnector.

На морському дні неподалік виявили слід від якоря, який веде до місця пошкодження газопроводу, а згодом сам якір підняли з моря.

Фінське Національне бюро розслідувань заявило, що пошкодження газогону Balticconnector найімовірніше, спричинили дії судна Newnew Polar Bear під прапором Гонконгу.

Розслідування пошкодження газопроводу Balticconnector триває вже місяць.

"Технічні дослідження все ще тривають, незважаючи на те, що активні роботи на місці події вже завершилися", – сказав Лохі.

Центральна кримінальна поліція розслідує справу як вандалізм за обтяжуючих обставин.

За даними газотранспортної компанії Gasgrid, газопровід буде введений в експлуатацію не раніше квітня 2024 року.

Детально на цю тему читайте у статті: Шторм чи диверсія? Фінляндія та Естонія розслідують "вибух" газогону на дні Фінської затоки.