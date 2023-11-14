У Хорватії спростували, що звільнений міністр оборони був п’яним під час ДТП

Окружна прокуратура хорватського Вуковара у вівторок спростувала повідомлення ЗМІ про те, що звільнений міністр оборони Маріо Баножич спричинив смертельну ДТП на вихідних, перебуваючи п’яним за кермом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на хорватський мовник HRT.

Прокуратура Вуковара зазначила, що в понеділок, 13 листопада, отримала результати токсикологічної експертизи Баножича зі зразків, узятих після дорожньої аварії.

"Після перевірки… було встановлено, що 44-річний водій не перебував під впливом алкогольних чи наркотичних речовин, психотропних речовичн чи ліків, які впливають на психофізичні здатності підозрюваного", – йдеться в заяві.

Прокурори також вказали, що чекають на кримінальний звіт поліції Вуковарсько-Сремської жупанії (округу), на території якої сталась ДТП, яка продовжує розслідування на місці аварії.

Нагадаємо, попереднього міністра оборони Хорватії Маріо Баножича на вихідних звільнили після того, як він спричинив дорожньо-транспортну пригоду, в якій одна людина загинула і ще одна отримала серйозні поранення.

Після ДТП Баножич перебуває в лікарні. Виконувачем обов’язків голови Міноборони Хорватії призначили держсекретаря міністерства Здравко Якопа.