В Хорватии опровергли, что уволенный министр обороны был пьян во время ДТП
Окружная прокуратура хорватского Вуковара во вторник опровергла сообщения СМИ о том, что уволенный министр обороны Марио Баножич вызвал смертельное ДТП на выходных, находясь пьяным за рулем.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на хорватского вещателя HRT.
Прокуратура Вуковара отметила, что в понедельник, 13 ноября, получила результаты токсикологической экспертизы Баножича из образцов, взятых после дорожной аварии.
"После проверки... было установлено, что 44-летний водитель не находился под воздействием алкогольных или наркотических веществ, психотропных веществ или лекарств, которые влияют на психофизические способности подозреваемого", – говорится в заявлении.
Прокуроры также указали, что ждут уголовный отчет полиции Вуковарско-Сремской жупании (округа), на территории которой произошло ДТП, которая продолжает расследование на месте аварии.
Напомним, предыдущего министра обороны Хорватии Марио Баножича на выходных уволили после того, как он вызвал дорожно-транспортное происшествие, в котором один человек погиб и еще один получил серьезные ранения.
После ДТП Баножич находится в больнице. Исполняющим обязанности главы Минобороны Хорватии назначили госсекретаря министерства Здравко Якопа.