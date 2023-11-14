В Хорватии опровергли, что уволенный министр обороны был пьян во время ДТП

Окружная прокуратура хорватского Вуковара во вторник опровергла сообщения СМИ о том, что уволенный министр обороны Марио Баножич вызвал смертельное ДТП на выходных, находясь пьяным за рулем.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на хорватского вещателя HRT.

Прокуратура Вуковара отметила, что в понедельник, 13 ноября, получила результаты токсикологической экспертизы Баножича из образцов, взятых после дорожной аварии.

"После проверки... было установлено, что 44-летний водитель не находился под воздействием алкогольных или наркотических веществ, психотропных веществ или лекарств, которые влияют на психофизические способности подозреваемого", – говорится в заявлении.

Прокуроры также указали, что ждут уголовный отчет полиции Вуковарско-Сремской жупании (округа), на территории которой произошло ДТП, которая продолжает расследование на месте аварии.

Напомним, предыдущего министра обороны Хорватии Марио Баножича на выходных уволили после того, как он вызвал дорожно-транспортное происшествие, в котором один человек погиб и еще один получил серьезные ранения.

После ДТП Баножич находится в больнице. Исполняющим обязанности главы Минобороны Хорватии назначили госсекретаря министерства Здравко Якопа.