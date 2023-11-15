Білий дім: Китай міг би сприяти допомозі США в підтримці України

Напередодні зустрічі президента США Джо Байдена з головою Китаю Сі Цзіньпіном у Білому домі заявили, що Китай здатен сприяти допомозі Вашингтона в підтримці України в її захисті у загарбницькій війні, яку веде РФ.

Як пише "Європейська правда", про це на борту Air Force One заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.

За його словами, на зустрічі з керівником КНР американський лідер обговорить війну в Україні і дасть зрозуміти, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримку Україну проти російської агресії.

"Китай міг би відіграти тут певну роль, допомагаючи нам підтримувати Київ, а також допомагаючи просувати бачення президента Зеленського щодо справедливого миру в Україні", – зазначив Кірбі.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що його метою під час переговорів з главою Китаю Сі Цзіньпіном є відновлення нормальної комунікації між двома країнами, включаючи контакти між військовими.

Як заявили перед цим у Білому домі, Байден хоче відновити військові канали зв'язку з КНР під час зустрічі з Сі Цзіньпіном, яка відбудеться 15 листопада в межах саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Сан-Франциско.

Раніше повідомляли, що вони обговорять питання двосторонніх відносин між США й Китаєм, важливість підтримки каналів комунікації, а також "низку регіональних і глобальних проблем".