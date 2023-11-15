Белый дом: Китай мог бы способствовать помощи США в поддержке Украины

Накануне встречи президента США Джо Байдена с председателем Китая Си Цзиньпином в Белом доме заявили, что Китай может способствовать помощи Вашингтона в поддержке Украины в ее защите в захватнической войне, которую ведет РФ.

Как пишет "Европейская правда", об этом на борту Air Force One заявил координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби.

По его словам, на встрече с руководителем КНР американский лидер обсудит войну в Украине и даст понять, что Соединенные Штаты будут продолжать поддержку Украины против российской агрессии.

"Китай мог бы сыграть здесь определенную роль, помогая нам поддерживать Киев, а также помогая продвигать видение президента Зеленского относительно справедливого мира в Украине", – отметил Кирби.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что его целью во время переговоров с главой Китая Си Цзиньпином является восстановление нормальной коммуникации между двумя странами, включая контакты между военными.

Как заявили перед этим в Белом доме, Байден хочет восстановить военные каналы связи с КНР во время встречи с Си Цзиньпином, которая состоится 15 ноября в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско.

Ранее сообщалось, что они обсудят вопросы двусторонних отношений между США и Китаем, важность поддержания каналов коммуникации, а также "ряд региональных и глобальных проблем".