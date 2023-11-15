Суд заборонив уряду Німеччини передати COVID-кошти на боротьбу зі зміною клімату

Конституційний суд Німеччини скасував рішення уряду про перерозподіл 60 млрд євро, призначених для пом'якшення наслідків пандемії коронавірусу, на заходи з боротьби зі зміною клімату та модернізації країни.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Суд постановив, що цей крок уряду є неконституційним, заявивши, що тому доведеться знайти інші способи заповнити прогалину, що утворилася в кліматичному фонді.

Гроші, про які йдеться, додали до бюджету 2021 року на тлі пандемії COVID-19, відповідно до правил, які дозволяють нові запозичення в надзвичайних ситуаціях, незважаючи на суворі обмеження Німеччини щодо нарощування боргу.

Зрештою ці кошти не знадобилися, і трипартійна коаліція канцлера Олафа Шольца вирішила у 2022 році вкласти гроші у "Фонд клімату та трансформації", аргументуючи це тим, що інвестиції в заходи із захисту клімату допоможуть економіці оговтатися від пандемії.

Законодавці з головного опозиційного блоку ХДС/ХСС стверджували, що це була хитрість, щоб обійти так зване "боргове гальмо" Німеччини, і 197 з них подали скаргу до Федерального конституційного суду.

Боргове гальмо, запроваджене понад 10 років тому, дозволяє здійснювати нові запозичення в розмірі лише 0,35% річного валового внутрішнього продукту.

Уряд виділив близько 211,8 млрд євро на кліматичний фонд на наступні чотири роки. Сюди входять гроші на розвиток водневої промисловості, покращення залізничної інфраструктури, підтримку переходу на електромобілі та реконструкцію будівель. Інші джерела фінансування включають доходи від торгівлі квотами на викиди.

Раніше Конституційний суд Німеччини скасував реформу кримінального кодексу країни, яка дозволяла знову судити виправданих осіб за той самий злочин, якщо з'являються нові докази, які можуть забезпечити їхнє засудження за вбивство або інші тяжкі злочини.

У 2021 році Конституційний суд Німеччини задовольнив позов неповнолітніх екоактивістів, яким вони вимагали від уряду посилити вимоги закону для захисту клімату, ухваленого двома роками раніше.