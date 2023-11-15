Суд запретил правительству Германии передать COVID-деньги на борьбу с изменением климата

Конституционный суд Германии отменил решение правительства о перераспределении 60 млрд евро, предназначенных для смягчения последствий пандемии коронавируса, на меры по борьбе с изменением климата и модернизацию страны.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Суд постановил, что этот шаг правительства является неконституционным, заявив, что ему придется найти другие способы заполнить пробел, образовавшийся в климатическом фонде.

Деньги, о которых идет речь, добавили в бюджет 2021 года на фоне пандемии COVID-19, в соответствии с правилами, которые позволяют новые заимствования в чрезвычайных ситуациях, несмотря на строгие ограничения Германии по наращиванию долга.

В конце концов эти средства не понадобились, и трехпартийная коалиция канцлера Олафа Шольца решила в 2022 году вложить деньги в "Фонд климата и трансформации", аргументируя это тем, что инвестиции в меры по защите климата помогут экономике оправиться от пандемии.

Законодатели из главного оппозиционного блока ХДС/ХСС утверждали, что это была хитрость, чтобы обойти так называемый "долговой тормоз" Германии, и 197 из них подали жалобу в Федеральный конституционный суд.

Долговой тормоз, введенный более 10 лет назад, позволяет осуществлять новые заимствования в размере всего 0,35% годового валового внутреннего продукта.

Правительство выделило около 211,8 млрд евро на климатический фонд на следующие четыре года. Сюда входят деньги на развитие водородной промышленности, улучшение железнодорожной инфраструктуры, поддержку перехода на электромобили и реконструкцию зданий. Другие источники финансирования включают доходы от торговли квотами на выбросы.

Ранее Конституционный суд Германии отменил реформу уголовного кодекса страны, которая позволяла снова судить уже оправданных лиц за то же преступление, если появляются новые доказательства, которые могут обеспечить их осуждение за убийство или другие тяжкие преступления.

В 2021 году Конституционный суд Германии удовлетворил иск несовершеннолетних экоактивистов, которым они требовали от правительства ужесточить требования закона для защиты климата, принятого двумя годами ранее.