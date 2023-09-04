Єврокомісія перегляне захищений статус вовків

Європейська комісія має намір переглянути природоохоронний статус вовків в Євросоюзі, розпочавши в понеділок відповідне дослідження.

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії, повідомляє "Європейська правда".

У своїй заяві президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що в деяких частинах Європи чисельність вовчих зграй стала реальною загрозою як для домашньої худоби, так і потенційно для людей.

Вона закликала місцеві та національні органи влади вжити заходів там, де це необхідно. За її словами, чинне законодавство ЄС вже дозволяє їм це робити.

"Там, де існує очевидна небезпека, місцева влада може дозволити полювання. Я вважаю, що це абсолютне право", – переконана фон дер Ляєн.

Єврокомісія попросила науковців, місцеві громади та всі зацікавлені сторони по всьому ЄС надати дані про популяції вовків та їхній вплив до 22 вересня.

За словами фон дер Ляєн, мета полягає в тому, щоб визначити, де вовки становлять загрозу, і використати зібрані дані з усієї Європи для перегляду захищеного статусу тварин.

Президентка Єврокомісії пообіцяла, що аналіз зібраних даних буде завершено до кінця року.

Наразі вовки мають суворий охоронний статус в законодавстві ЄС з положеннями, що дозволяють місцевій владі вживати заходів, таких як відстріл, коли виникають конфлікти з сільськими громадами та фермерами. Відомо, що вовк вбив улюблену домашню тварину фон дер Ляєн – поні Доллі.

Раніше у південному регіоні Іспанії Андалусія вовка визнали зниклим видом, попри те, що він давно мав захищений статус.

Політика щодо популяції вовків є предметом постійних суперечок у багатьох європейських країнах. Так, серед останніх активізувалися дебати в Австрії після того, як кілька регіонів дали дозвіл на відстріл вовків після повідомлень про збільшення кількості нападів на домашню худобу.

У Швеції за зимовий період полювання відстріляли найбільшу кількість вовків у новітній історії, що теж викликало суперечки.