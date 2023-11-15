Охотники в ЕС требуют быстрее пересмотреть правила отстрела волков

Охотники в ЕС требуют, чтобы глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приложила больше усилий для защиты фермеров от волков и ускорила текущий пересмотр статуса защиты хищников.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Politico.

В письме, направленном президенту Европейской комиссии в среду, Европейская федерация охоты и охраны природы попросила фон дер Ляйен принять "быстрые меры для создания практических рамок управления для сосуществования".

Ассоциация охотников обратилась к Еврокомиссии с просьбой пересмотреть статус защиты волков и внести изменения в приложения к Директиве ЕС о среде обитания, чему противостоят экологические группы.

Волки сейчас находятся под строгой защитой, в большинстве случаев их отстрел запрещен – он может быть разрешен при определенных обстоятельствах, в частности, когда животное представляет опасность для людей и скота.

Охотники также призвали "прояснить гибкость", предоставленную странам ЕС для управления количеством волков, и "внедрить новый подход к оценке природоохранного статуса волков".

В сентябре фон дер Ляйен призвала пересмотреть статус защиты волков и начала публичные консультации на эту тему. Это произошло после того, как в прошлом году в Германии ее любимого пони убил волк.

Консультации имели целью собрать информацию и доказательства о состоянии популяций волков в Европе, а также советы и лучшие практики по урегулированию конфликтов между скотом, который выращивают фермеры, и большими хищными животными.

"Теперь мы призываем вас быстро перейти к следующему шагу, чтобы ввести практические решения и обеспечить соответствующие рамки управления для обеспечения сосуществования", – заявили европейские охотники.

Ожидается, что до конца года Еврокомиссия предоставит рекомендации по лучшему урегулированию конфликтного вопроса.

Политика в отношении популяции волков является предметом постоянных споров во многих европейских странах. В Австрии активизировались дебаты после того, как несколько регионов дали разрешение на отстрел волков после сообщений об увеличении количества нападений на домашний скот.

В Швеции за последний зимний период охоты отстреляли наибольшее количество волков в новейшей истории, что тоже вызвало споры.