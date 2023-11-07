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Німеччина розмістить у Литві два танкові батальйони

Вівторок, 7 листопада 2023, 08:56

Німеччина визначилася із підрозділами, які на постійній основі сформують 42 танкову бригаду її збройних сил у Литві.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Міноборони країни.

До Литви будуть перекинуті 203-й бронетанковий батальйон та 122-й бронепіхотний батальйон. На додаток до командних і допоміжних елементів, бригада складатиметься з трьох бойових батальйонів.

Це рішення ухвалив міністр оборони Борис Пісторіус за пропозицією генерального інспектора Бундесверу. Два сформовані батальйони будуть переведені до Литви після того, як буде створена необхідна інфраструктура.

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Третій батальйон спочатку залишиться ротаційною посиленою бойовою групою. Вона складатиметься з підрозділів, дислокованих у Німеччині, яку посилять інші країни, зокрема Нідерланди та Норвегія.

Раніше повідомлялося, що Міноборони Німеччини зараз розробляє детальну систему фінансових, соціальних і кадрових стимулів для того, щоб сприяти переведенню військ на постійне місце дислокації в Литву в найближчі місяці.

Нагадаємо, влада Литви вже витратила близько 230 мільйонів євро на будівництво трьох військових містечок у Рокантішкесі, Шяуляї та Шилальському районі.

Міністр оборони Арвідас Анушаускас розповів, що військовослужбовці німецької бригади, які прибуватимуть до Литви, будуть розміщені на об'єктах, що наразі будують у містах Рукла та Руднинкай, а також у Вільнюсі.

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