Німеччина розмістить у Литві два танкові батальйони

Німеччина визначилася із підрозділами, які на постійній основі сформують 42 танкову бригаду її збройних сил у Литві.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Міноборони країни.

До Литви будуть перекинуті 203-й бронетанковий батальйон та 122-й бронепіхотний батальйон. На додаток до командних і допоміжних елементів, бригада складатиметься з трьох бойових батальйонів.

Це рішення ухвалив міністр оборони Борис Пісторіус за пропозицією генерального інспектора Бундесверу. Два сформовані батальйони будуть переведені до Литви після того, як буде створена необхідна інфраструктура.

Третій батальйон спочатку залишиться ротаційною посиленою бойовою групою. Вона складатиметься з підрозділів, дислокованих у Німеччині, яку посилять інші країни, зокрема Нідерланди та Норвегія.

Раніше повідомлялося, що Міноборони Німеччини зараз розробляє детальну систему фінансових, соціальних і кадрових стимулів для того, щоб сприяти переведенню військ на постійне місце дислокації в Литву в найближчі місяці.

Нагадаємо, влада Литви вже витратила близько 230 мільйонів євро на будівництво трьох військових містечок у Рокантішкесі, Шяуляї та Шилальському районі.

Міністр оборони Арвідас Анушаускас розповів, що військовослужбовці німецької бригади, які прибуватимуть до Литви, будуть розміщені на об'єктах, що наразі будують у містах Рукла та Руднинкай, а також у Вільнюсі.