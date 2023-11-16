Президент Литвы выступает за ускорение размещения немецкой бригады в стране

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что приветствовал бы возможное решение Германии по ускорению размещения немецкой бригады в стране до конца 2026 года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Науседа сказал в интервью телеканалу LNK, которое приводит LRT.

Литовский президент рассказал, что на этой неделе обсудил этот вопрос с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

"Я действительно говорил с президентом Германии во время моего визита несколько дней назад о том, что было бы хорошо ускорить и сократить этот процесс, насколько это возможно. Время не тот фактор, который работает в нашу пользу", – отметил он.

По словам Науседы, сначала речь шла о размещении немецкой бригады до 2027 года.

"Но я сказал, что Литва обязуется создать военную инфраструктуру до конца 2026 года, и если немецкая сторона увидит возможность еще больше ускорить этот процесс, мы, конечно, это приветствовали бы", – добавил литовский президент.

Сейчас в Литве развернут передовой командный пункт бригады. Планируется, что прибывать в Литву военные немецкой бригады будут постепенно. Первых представителей Бундесвера Вильнюс ожидает в 2024 году, а к 2027 году прибыть должна вся немецкая бригада.

Литва собирается разместить немецких военных в Вильнюсе и Каунасе, но определенные элементы материально-технического обеспечения запланированы и в других частях страны.

Ранее сообщалось, что Германия определилась с подразделениями, которые на постоянной основе сформируют 42-ю танковую бригаду ее вооруженных сил в Литве.

Перед этим стало известно, что Минобороны Германии сейчас разрабатывает детальную систему финансовых, социальных и кадровых стимулов для того, чтобы способствовать переводу войск на постоянное место дислокации в Литву в ближайшие месяцы.

В Берлине говорили, что планируют отправить дополнительно около четырех тысяч солдат Бундесвера на постоянное место дислокации в Литву для укрепления восточного фланга НАТО.