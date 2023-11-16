У Німеччині поліція почала рейди по ісламістських організаціях в кількох землях

У Німеччині поліція у четвер, 16 листопада, провела обшуки в 54 місцях, пов'язаних з Ісламським центром Гамбурга (IZH), у семи федеральних землях.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DW з посиланням на Міністерство внутрішніх справ.

IZH підозрюють в "діях проти конституційного порядку" і в підтримці терористичної організації "Хезболла", зазначили у відомстві.

Міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер заявила, що IZH вже давно перебуває під наглядом німецьких спецслужб і була віднесена до категорії "ісламістських".

"Ми тримаємо ісламістське крило під нашим прицілом. Особливо зараз, коли багато євреїв відчувають особливу загрозу, важливо заявити: ми не терпимо ісламістської пропаганди або антисемітської та антиізраїльської агітації", – сказала вона.

Німецькі спецслужби вважають, що IZH, яка вважається осередком іранського режиму в Німеччині, має великий вплив на певні мечеті та асоціації, або навіть контролює їх.

Раніше Ненсі Фезер оголосила про заборону радикальної ісламської терористичної організації ХАМАС і палестинської мережі Samidoun в Німеччині.

Крім того, у німецькій Баварії переслідуватимуть за антиізраїльське гасло "Від річки до моря".