В Германии полиция начала рейды по исламистским организациям в нескольких землях

В Германии полиция в четверг, 16 ноября, провела обыски в 54 местах, связанных с Исламским центром Гамбурга (IZH), в семи федеральных землях.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DW со ссылкой на Министерство внутренних дел.

IZH подозревают в "действиях против конституционного порядка" и в поддержке террористической организации "Хезболла", отметили в ведомстве.

Министр внутренних дел Нэнси Фезер заявила, что IZH уже давно находится под наблюдением немецких спецслужб и была отнесена к категории "исламистских".

"Мы держим исламистское крыло под нашим прицелом. Особенно сейчас, когда многие евреи чувствуют особую угрозу, важно заявить: мы не терпим исламистской пропаганды или антисемитской и антиизраильской агитации", – сказала она.

Немецкие спецслужбы считают, что IZH, которая считается ячейкой иранского режима в Германии, имеет большое влияние на определенные мечети и ассоциации, или даже контролирует их.

Ранее Нэнси Фезер объявила о запрете радикальной исламской террористической организации ХАМАС и палестинской сети Samidoun в Германии.

Кроме того, в немецкой Баварии будут преследовать за антиизраильский лозунг "От реки до моря".