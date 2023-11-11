У Баварії переслідуватимуть за антиізраїльське гасло "Від річки до моря"

У німецькій Баварії відтепер переслідуватимуть за популярне на пропалестинських мітингах гасло, яке ставить під сумнів право Ізраїлю на існування.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації DW.

Генеральний прокурор Мюнхена Андреас Франк заявив, що за вживання гасла "Від річки до моря", яке часто використовують на пропалестинських демонстраціях, загрожуватиме кримінальне переслідування.

Той, хто публічно будь-якою мовою використовуватиме пропагандистський слоган забороненої у Німеччині терористичної організації ХАМАС, буде притягнутий до кримінальної відповідальності згідно з Кримінальним кодексом за статтею "Використання символів та знаків антиконституційних та терористичних організацій".

За словами прокурора, правова переоцінка ґрунтується на нещодавній забороні міністерством внутрішніх справ діяльності терористичної організації ХАМАС та усіх пов'язаних з нею символів та лозунгів, а також мережі "Самідун".

Гасло "Від річки до моря, Палестина буде вільною" ставить під сумнів або заперечує право Ізраїлю на існування. Воно описує прагнення до створення палестинської держави, що простягається від Середземного моря до річки Йордан, а отже, і на нинішній території Ізраїлю.

Влада Німеччини, яка відчуває відповідальність через роль країни у Голокості, активно засуджує антисемітські настрої. Канцлер Олаф Шольц обіцяє переслідувати тих, хто підтримує тероризм, а також тих, хто підбурює до антисемітизму.

Віцеканцлер Роберт Габек раніше закликав мусульманські об'єднання країни відмежуватися від антиізраїльських акцій та виступити проти антисемітизму.

Крім того, президент Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що вражений антисемітизмом в Німеччині.