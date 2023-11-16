Эстония может вслед за Финляндией закрыть пограничные переходы с Россией

Правительство Эстонии рассматривает возможность закрытия пунктов пересечения границы с Россией после аналогичного решения Финляндии в ответ на наплыв мигрантов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в комментарии Postimees заявил руководитель эстонской пограничной службы Вейко Коммусаар.

По словам Коммусаара, Эстония знала о решении Финляндии закрыть четыре пункта пропуска на границе с РФ. Это "может означать, что люди, которые до сих пор собирались у этих границ, окажутся на эстонских пограничных переходах", добавил он.

"Мы внимательно следим за ситуацией и, если потребуется, готовы предотвратить любую нелегальную миграцию. В зависимости от ситуации на границе это может означать частичное или полное закрытие пунктов пропуска", – отметил чиновник.

Ранее стало известно, что правительство Финляндии решило закрыть некоторые пункты пропуска на границе с Россией в ночь на субботу, 18 ноября, из-за растущего потока искателей убежища.

Финские пограничники сообщали, что за последние месяцы через пункты пропуска на юго-восточной границе в Финляндию пыталось попасть исключительно большое количество людей, не имеющих въездных документов.

В правительстве Финляндии не исключали и полного закрытия границы с Россией.