В Італії оголосили страйк на знак протесту проти бюджетних планів уряду

Представники транспортної галузі, за виключенням авіаперевезень, та працівники державного сектору Італії з двох найбільших профспілок країни оголосили страйк на знак протесту проти бюджетних планів уряду на 2024 рік.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Профспілки CGIL та UIL оголосили загальний страйк у центральних регіонах Італії, а також страйк працівників державного сектору по всій країні. Вони планують подальші регіональні протести протягом наступних двох тижнів.

Профспілкові лідери кажуть, що уряд робить недостатньо для того, щоб запобігти погіршенню становища робітників та пенсіонерів у той час, коли ціни продовжують зростати.

Минулого місяця уряд Італії схвалив бюджет на наступний рік, який передбачає скорочення податків та збільшення витрат на суму близько 24 мільярди євро попри занепокоєння щодо ситуації з державними фінансами країни.

Очікують, що робітники, які оголосили страйк, проведуть мітинг на центральній площі Риму Пьяцца дель Пополо на знак протесту проти правого уряду прем'єрки Джорджії Мелоні.

Водночас віцепрем'єр Маттео Сальвіні використав свої повноваження, щоб скоротити вдвічі тривалість загальнонаціонального страйку транспортників до чотирьох годин, щоб обмежити його вплив.

Пояснюючи свої дії, посадовець, який також є міністром транспорту, сказав телеканалу Rai, що він робить все можливе, щоб італійці могли займатися своїми справами в п'ятницю.

"Так, є право на страйк, але мені приємно захищати право на працю для переважної більшості італійців. Це моя робота", – зазначив Сальвіні.

Напередодні страйк машиністів призвів до масового скасування поїздів по всій Німеччині, через що виконувалося лише 20% запланованих рейсів.

Нагадаємо, профспілка всіх працівників освіти Португалії S.TO.P. оголосила про двотижневий страйк вчителів і непедагогічного персоналу з 13 по 29 листопада, вимагаючи від влади вирішити проблему низьких зарплат освітян і нестачі кадрів.

А на початку жовтня у Франції страйкували авіадиспетчери.