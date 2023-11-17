В Италии объявили забастовку в знак протеста против бюджетных планов правительства

Представители транспортной отрасли, за исключением авиаперевозок, и работники государственного сектора Италии из двух крупнейших профсоюзов страны объявили забастовку в знак протеста против бюджетных планов правительства на 2024 год.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Профсоюзы CGIL и UIL объявили всеобщую забастовку в центральных регионах Италии, а также забастовку работников государственного сектора по всей стране. Они планируют дальнейшие региональные протесты в течение следующих двух недель.

Профсоюзные лидеры говорят, что правительство делает недостаточно для того, чтобы предотвратить ухудшение положения рабочих и пенсионеров в то время, когда цены продолжают расти.

В прошлом месяце правительство Италии одобрило бюджет на следующий год, который предусматривает сокращение налогов и увеличение расходов на сумму около 24 миллиардов евро, несмотря на беспокойство относительно ситуации с государственными финансами страны.

Ожидается, что рабочие, объявившие забастовку, проведут митинг на центральной площади Рима Пьяцца дель Пополо в знак протеста против правого правительства премьера Джорджии Мелони.

В то же время вице-премьер Маттео Сальвини использовал свои полномочия, чтобы сократить вдвое продолжительность общенациональной забастовки транспортников до четырех часов, чтобы ограничить ее влияние.

Объясняя свои действия, чиновник, который также является министром транспорта, сказал телеканалу Rai, что он делает все возможное, чтобы итальянцы могли заниматься своими делами в пятницу.

"Да, есть право на забастовку, но мне приятно защищать право на труд для подавляющего большинства итальянцев. Это моя работа", – отметил Сальвини.

Накануне забастовка машинистов привела к массовой отмене поездов по всей Германии, из-за чего выполнялось лишь 20% запланированных рейсов.

Напомним, профсоюз всех работников образования Португалии S.TO.P. объявил о двухнедельной забастовке учителей и непедагогического персонала с 13 по 29 ноября, требуя от властей решить проблему низких зарплат педагогов и нехватки кадров.

А в начале октября во Франции бастовали авиадиспетчеры.