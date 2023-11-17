ЄС готовий допомогти Фінляндії із захистом кордонів

Агентство ЄС з контролю кордонів Frontex готове відправити свої сили у Фінляндії на тлі зростаючого потоку нелегалів з території РФ.

Про це йдеться у заяві Frontex, надісланій виданню Helsingin Sanomat, повідомляє "Європейська правда".

Frontex хоче допомогти з проблемою, пов'язаною зі зростанням кількості нелегальних перетинів кордону.

Поки не вирішено, який контингент Frontex відправить до Фінляндії. Точний час прибуття теж наразі не відомий.

"Ми активно беремо участь у постійному діалозі з фінською владою і готуємося надати негайну допомогу шляхом передислокації наших постійних прикордонників… Наша мета – забезпечити скоординовану та ефективну регіональну відповідь, яка посилить нашу роль у захисті зовнішніх кордонів Європейського Союзу", – йдеться у заяві Frontex.

Напередодні уряд Фінляндії вирішив закрити чотири пункти пропуску на кордоні з Росією в ніч проти суботи, 18 листопада, через зростаючий потік шукачів притулку.

Фінський уряд за необхідності готовий закрити решту пунктів пропуску на кордоні з РФ.

Фінські прикордонники повідомляли, що за останні місяці через пункти пропуску на південно-східному кордоні до Фінляндії намагалася потрапити винятково велика кількість людей, які не мають в'їзних документів.